ترامب يدعو لعدم استخدام اسمه دون موافقته

طالب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع والأشياء الخاصة بجمع الأموال دون إذنه، حسبما قال مصدر مطلع، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إرسال رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة، إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونجرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.





