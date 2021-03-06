البابا فرنسيس يحيي أوّل قدّاس له في العراق

بدأ البابا فرنسيس السبت، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق، بإحياء أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية مار يوسف في بغداد، بحضور مسؤولين ومصلين جلسوا بشكل متباعد التزاماً بالقواعد الصحية الهادفة لاحتواء وباء كوفيد- 19، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.

وللمرة الأولى، يحيي الحبر الأعظم قداساً بالطقس الشرقي الكلداني، وتتخلله صلوات وتراتيل باللغتين العربية والآرامية.