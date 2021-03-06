فلسطين تسجل 2011 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل 135‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وقررت محافظ رام الله والبيرة «فرض الإغلاق الشامل في جميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية، ومنع حركة السيارات بتاتاً وحصر حركة الأفراد سيراً على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة أسبوع كامل، يبدأ من مساء اليوم السبت وينتهي مع صباح يوم الأحد 14 مارس 2021».

وقالت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة في بيان لها: «إن قرار الإغلاق جاء على ضوء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، ما يهدد حياة عدد كبير من المواطنين».

وأضافت أن «القرار يشمل كافة المؤسسات العامة والخاصة».

وتعتبر رام الله المقر الرئيس لوزارات السلطة الفلسطينية، إضافة إلى وجود عدد كبير من شركات القطاع الخاص فيها.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 221225، تعافى منهم 196807 وتوفي 2352.



