بابا الفاتيكان: العنف والإرهاب لا يأتيان من الدين

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم السبت عن سعادته بوجوده في أرض المجد ومهد الأديان.

وقال البابا فرنسيس، خلال لقاء الاديان في مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار العراقية: "حينما هاجم الإرهاب العراق فقد هاجم جزءاً من العراق ، وأن الإرهاب والعنف لايأتيان من الدين ، وأن الإرهاب يستغل الدين ويستخدمه كغطاء، ونحن يجب أن نمنع من يستغله كغطاء".

وأضاف :"عانى الجميع وخاصة الايزيديين الذين عانوا كثيرا.

وأضاف :"لا سلام دون التعايش السلمي ولا سلام دون التفكير ببعضنا البعض".

وأكد البابا فرنسيس :"السلام سوف يجمعنا معا ويجب أن نصلي من أجل الشرق الأوسط وتعزيز الأخوة بين الأديان ويجب أن لاننسى اخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم لأن رحلته رحلة سلام ولنعطي أصواتنا إلى الضعفاء ويجب أن نجعل للإنسانية قيمة أكبر والعمل سوية ".

واضاف البابا بأننا: "سنتمكن من هزيمة وباء كورونا".

ووصل بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الاثرية حيث كان في استقباله وفد حكومي رسمي وشيوخ عشائر وشخصيات رفيعة حيث جرى تدشين منصة احتفالية أعدت لهذه المراسم.





