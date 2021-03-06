بدء اللقاء الثنائي بين البرهان والسيسي

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وأكدت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) بدء اللقاء الثنائي بين البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما أشارت الوكالة إلى أن البرهان والسيسي سيعقدان جلسة مباحثات تتصل بالعلاقات الثنائية تعقبها جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفدي البلدين.

ووصل السيسي إلى الخرطوم صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني.

ووفق الوكالة، تأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين فضلا عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسؤلون في كل من الخرطوم والقاهرة.



