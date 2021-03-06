الرئيس المصري يزور السودان اليوم

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى الخرطوم في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في السودان لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.

ويلتقى السيسي، خلال زيارته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والسودان في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان السيسي استقبل يوم الثلاثاء الماضى الدكتورة مريم الصادق المهدي" وزيرة خارجية جمهورية السودان.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة.