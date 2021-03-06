زيارة تاريخية.. وصول البابا فرنسيس إلى النجف

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حالياً إلى مدينة النجف، والتقى السيستاني.

وذكر أحمد الصحاف الناطق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في وقت سابق أن لقاء السيستاني بالبابا فرنسيس يأتي في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للعراق وهو لقاء يعد الأول من نوعه وأيضا زيارة غير مسبوقة لبابا الفاتيكان إلى مدينة النجف، ويبعث هذا اللقاء روح الإخاء والتسامح وحوار الأديان ونبذ الكراهية.

وأوضح الصحاف أن البابا سيتوجه بعد الزيارة جوا إلى مدينة الناصرية.

وذكر أن قداسة البابا سيزور مدينة أور الأثرية كما سيحضر اجتماعا بين الأديان بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية من مختلف الأديان والطوائف في العراق ثم ينتقل جوا إلى بغداد لحضور القداس المقدس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد.