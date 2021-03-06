الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للمشاركة في مفاوضات سد النهضة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والمشاركة فيها بدعوة من رئيس الاتحاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أمس بين الأمين العام ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد فيه جوتيريش أهمية الانخراط الكامل للأطراف في مفاوضات جادة حول سد النهضة. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".