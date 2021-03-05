كندا تجيز لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

أجازت هيئة الصحة في كندا، الجمعة، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" الأميركي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يعطى اللقاح على شكل جرعة واحدة ما يمنحه ميزة على حساب اللقاحات الأخرى التي أجيزت حتى الآن في العالم والتي تؤخد على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

يتيح هذا اللقاح خيارا رابعا من خيارات التطعيم أمام كندا ضد الفيروس بعد أن كانت قد أجازت ثلاثة لقاحات في السابق.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي، إن من المقرر أن تصل 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح من الآن وحتى سبتمبر المقبل.

وافقت كندا بالفعل على لقاحات "فايزر-بيونتك"، و"موديرنا"، و"أكسفورد-أسترازينيكا". لكن حملة التطعيم في البلاد تشهد تباطؤا بسبب تأخر وصول شحنات اللقاحات.

كما يمكن تخزين لقاح "جونسون آند جونسون" في ثلاجات عادية، ما يمنحه ميزة إيجابية إضافية على اللقاحات الأخرى التي يتطلب حفظها ظروفا شديدة البرودة.

كانت الولايات المتحدة وافقت، قبل أسبوع، على لقاح "جونسون آند جونسون".