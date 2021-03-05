20 قتيلاً بانفجار سيارة ملغومة في مقديشو

قتل عشرون شخصاً على الأقل بانفجار سيارة ملغومة خارج مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت متأخر اليوم الجمعة.

وقال شهود ووسائل إعلام إن إطلاقاً للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة 30 شخصاً آخرين.

وأوضح الدكتور عبد القدير أدن من مؤسسة للإسعاف "نقلنا حتى الآن 20 قتيلاً و30 مصاباً من موقع الانفجار".

وقال شاهد عيان "انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم. كنت ذاهباً إلى المطعم لكنني عدت سريعاً عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان".

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار أسفر أيضاً عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ونفذت حركة الشباب الإرهابية هجمات مشابهة في مناطق مختلفة من الصومال.