إصابة مدنيين بشظايا اعتراض طائرات أطلقتها ميليشيات الحوثي اتجاه السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، اليوم الجمعة، إصابة شخصين جراء سقوط وتناثر شظايا نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث قوله إن أحد المصابين طفل يبلغ من العمر (10) أعوام "تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي"، مضيفاً أن المصاب الآخر "أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة".

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير "تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة" في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، موضحاً أنه "لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات".