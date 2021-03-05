الإمارات تدين الهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال عدة طائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير 6 طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف أمس، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة سادسة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه «خميس مشيط» جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة «خميس مشيط».

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات دون طيار فجر وصباح الجمعة، مضيفاً أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

غير أنه بتدمير طائرتين مفخختين أخريين لاحقاً، ارتفع عدد الطائرات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واعترضتها قوات التحالف ودمرتها إلى 6 طائرات مففخة.

وأكد المالكي، وفق بيان صادر عن التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولاقت الاعتداءات الحوثية على السعودية تنديداً عربياً.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها عبر الاستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للجم هذه الجرائم ووضع حد لها.

كما أدانت الحكومة الأردنية الاعتداءات الحوثية الإرهابية. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية خصوصاً القانون الدولي الإنساني.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

بدورها، أدانت ‎جيبوتي اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية المتكررة بالطائرات المفخخة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في ‎المملكة. وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، تضامنها التام مع ‎المملكة، مهيبةً بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية التي تتسبب بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات المحاولات الفاشلة لميليشيات الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية تمثلت في إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة» باتجاه المدنيين والأهداف المدنية في السعودية.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.