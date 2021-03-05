لبنان.. متظاهرون يقطعون الطرقات احتجاجاًً على تردي الأوضاع المعيشية

بيروت (وكالات)

قطع محتجون لبنانيون أمس، عدداً من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع ايليا في مدينة صيدا، واشعلوا الاطارات، كما قطع آخرون الطريق على اوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وفي شمال لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا القبيات بالإطارات المشتعلة.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام الفرزل - ابلح في إطار الاحتجاجات.

من جهة أخرى، أقدم عدد من المحتجين على قطع اوتوستراد البالما في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.