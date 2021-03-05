مقتل 60 حوثياً وإصابة العشرات في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، بنيران الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات غربي مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش كسرت هجومين شنتهما ميليشيات الحوثي على بعض مواقعهم في جبهتي الكسارة وصرواح غرب مأرب، مؤكداً أن المعركة التي خاضها الجيش والتي استمرت لخمس ساعات، انتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى. وأضاف المصدر أن الجيش أوقع عناصر الميليشيات في عدد من الكمائن، في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان وصرواح.

وأكد مصرع أكثر من 60 عنصراً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى، وأن معظم جثث عناصر الميليشيات متناثرة في الوديان وبطون الأودية. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش أحرقت عربات وأطقم للميليشيات بعد استهدافها بضربات محكمة ودقيقة في جبهة الكسارة، وقتل من كانوا على متنها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات جوية تعزيزات الميليشيات القادمة، والتي كانت بطريقها إلى جبهتي المشجح والكسارة، ودمرت الضربات الجوية 5 أطقم تابعة للميليشيات وصرع من كانوا على متنها

وفي سياق آخر، واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني المتسارع في جبهات المحور الغربي لمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش واصلت تقدمها الميداني في عدة جبهات في الجبهتين الغربية والشمالية الشرقية، وأكد أن قوات الجیش استكملت تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية «جبل حبشي»، بعد تحرير كامل منطقتي «القوز والأشروح».

وأشار المصدر إلى أن المعارك تدور في آخر تبة تقع بين مديريتي «جبل حبشي» و«مقبنة»، لافتاً إلى استمرار قوات الجيش في التقدم حتى تحريرها، موضحاً أنه بتحريرها سوف تلتحم الجبهتان. وأكد أن قوات الجیش في مديرية «مقبنة» بات يفصلها حوالي 5 كيلو مترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأوضح المصدر بأنه لم يتبق أمام قوات الجیش في المديرية غير منطقتي «العرض» و«الحناية» وفي حال تحريرهما ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة «الوازعية» والساحل الغربي.

وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش إلى «فرزة صنعاء»، والمؤسسة الاقتصادية وتأمين شارع ومستشفى «الحمد». ولفت المصدر إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية.