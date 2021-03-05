رفع دعوى جديدة ضد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

رفع نائب ديمقراطي في الكونجرس الأميركي، اليوم الجمعة، دعوى ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة "التحريض على هجوم ضد الكابيتول" من قبل أنصاره في 6 يناير الماضي.

وكتب النائب إريك سوالويل "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حرباً مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة" إلى جو بايدن.

وأضاف "لقد كذب تكراراً على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيراً دعا مؤيديه إلى النزول إلى شوارع العاصمة الفدرالية واشنطن" للتظاهر في 6 يناير.

وألقى ترامب خطاباً طويلاً أمام مناصريه قبيل اقتحامهم لمبنى الكونجرس (الكابيتول).

وتشمل الدعوى، التي قدمها سوالويل أمام محكمة في واشنطن، أيضاً نجل الملياردير الأميركي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس.

وكلهم تحدثوا خلال نفس التجمع.

وقال النائب سوالويل إن "المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب. وبصفتهم هذه، هم مسؤولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك".

ورد جيسون ميلر وهو ناطق باسم دونالد ترامب في بيان واصفاً إريك سوالويل بأنه "لا يحظى بأي مصداقية".

كان نائب ديمقراطي آخر في الكونجرس هو بيني تومسون رفع دعوى أيضاً ضد ترامب اعتباراً من منتصف فبراير.

وقتل خمسة أشخاص، بينهم عنصر من شرطة الكابيتول في هذا الهجوم على المبنى حين كان البرلمانيون يثبتون فوز جو بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

وقد برأ مجلس الشيوخ في 13 فبراير ترامب من تهمة "التحريض على التمرد".

ولم يقبل ترامب أبدا نتيجة الانتخابات الرئاسية وتحدث عن عمليات تزوير كثيفة لكن بدون تقديم أي دليل.