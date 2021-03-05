ألمانيا تبدأ بيع فحوص كورونا الذاتية غداً السبت

يبدأ، اعتباراً من يوم غد السبت، بيع مستلزمات فحوص فيروس كورونا المستجد ذاتياً على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا.

وسيصبح بإمكان كل أحد في ألمانيا شراء هذه الفحوص وإجراء اختبار الكشف عن كورونا لنفسه بنفسه في بيته.

وذكرت شركتان أن مستلزمات الاختبار الذاتي ستباع بصورة مباشرة كسلع ترويجية عند خزينة المحل.

وأضافت سلسلة متاجر أخرى أن لديها خططاً لعمل الشيء ذاته.

علب فحص كورونا ذاتيا

وتسعى سلاسل الصيدليات إلى البدء يوم الثلاثاء المقبل في بيع مستلزمات الفحوص الذاتية.

قالت سلسلة متاجر إنها ستبيع عبوة واحدة لكل عميل، وتكلف العبوة 25 يورو، وتضم خمسة فحوص.

وقال مدير إحدى المحلات "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبيع هذا بسعر التكلفة وأننا لن نكسب منه شيئاً تقريباً".

تشير أفرع أحد المتاجر إلى أن الكمية المتاحة من هذه السلعة يمكن أن تنفد في اليوم الأول للعرض الترويجي إذا كان الطلب عليها مرتفعاً جداً.

وأضاف متحدث أن هذه هي الدفعة الأولى من الفحوص الذاتية وأن هناك المزيد منها في الطريق إلى أفرع الشركة.