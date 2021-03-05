مصر تدعو لمشاركة دولية في مفاوضات سد النهضة

دعت مصر، اليوم الجمعة، إلى مشاركية دولية في المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة.

‎وأكد السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري أعرب عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به السودان والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وأكد شكري ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل.

وشدد شكري على أن إقدام إثيوبيا خطوة دون اتفاق "بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".

وتناول الاتصال الهاتفي بين شكري وجوتيريش الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا.

وأكد شكري أهمية إجراء الانتخابات في موعدها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.