الإصابات الأسبوعية بكورونا في العالم مستقرة

بقيت أعداد الإصابات بفيروس كورونا مستقرة هذا الأسبوع على الصعيد العالمي، رغم أنها ارتفعت في أوروبا.

مع تسجيل 382,983 إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، سجّل هذا المؤشر استقراراً (0%) مقارنة بالأسبوع الفائت الذي عاود الارتفاع خلاله بعد تراجع إلى النصف بين منتصف يناير ومنتصف فبراير، وفق حصيلة أعدت حتى الخميس.

وتراجع عدد الإصابات اليومية في العالم إلى النصف خلال شهر، إذ كان 743 ألف إصابة في اليوم في الأسبوع الممتد بين 5 و11 يناير، وأصبح 362 ألفاً يومياً في الأسبوع الممتدّ بين 12 و18 فبراير. ولم يسجّل أبداً، منذ بدء تفشي الوباء، عدد الإصابات اليومية تراجعاً قوياً وطويل الأمد إلى هذا الحدّ.

سجّل عدد الإصابات الجديدة اليومية تراجعاً كبيراً في أميركا اللاتينية (-20%، 61608 إصابة يومية)، وتراجعاً أقلّ في أفريقيا (-6%، 9426) وكذلك في آسيا (-4%، 31406).

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة التي تسجّل أعلى إجمالي إصابات في العالم (28,827,140) ووفيات (520,356).

سجّل عدد الوفيات الجديدة في العالم تراجعاً بنسبة 7% فبلغ 62055 وفاة الأسبوع الماضي، أي معدّل 8865 وفاة في اليوم.

وحصل هذا التراجع خصوصاً في أميركا الشمالية (-20%) التي سجّلت خلال أسبوع مجموع 12282 وفاة. في آسيا أيضاً، تراجع عدد الضحايا بنسبة 18% إلى 3666 وفاة في الأسبوع وكذلك في أفريقيا بنسبة 14% لتبلغ حصيلة الوفيات الأسبوعية 2151. وسجلت أوروبا أيضاً، التي تدفع الثمن الأكبر أسبوعياً من حيث عدد الوفيات مع 22795 وفاة في الأسبوع، تراجعاً بنسبة 4% لحصيلة وفياتها.

للأسبوع الرابع على التوالي، سُجّل التراجع الأقوى لعدد الإصابات الأسبوعية في البرتغال (-36%، 815 إصابة جديدة يومياً) التي تحصد ثمار إغلاق فُرض في 15 يناير.

تأتي بعدها بريطانيا (-34%، 6685) وإسبانيا (-25%، 4487) وإندونيسيا (-25%، 6636) وماليزيا (-24%، 2035).

ومع تسجيلها ارتفاعاً في عدد الإصابات بنسبة 86% (5433 إصابة يومية)، أصبحت المجر الدولة التي تسجّل التسارع الأكبر لتفشي الوباء بين الدول التي تحصي أكثر من ألف إصابة في اليوم خلال الأسبوع المنصرم. وسبق أن شهدت المجر ارتفاعاً في عدد الإصابات بنسبة 69% الأسبوع السابق.