أكثر من 21 مليون بريطاني تلقوا لقاح كورونا

قالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 21 مليون شخص حتى الآن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ حملة عامة للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في 8 ديسمبر الماضي. وتسعى بريطانيا إلى إعادة فتح الاقتصاد وإنهاء الإغلاق في أسرع وقت لوقف الخسائر التي سببتها الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وشهدت بريطانيا، خلال الأسابيع الماضية، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس. وهو ما يعتقد الباحثون أنه نتيجة منطقية لحملة التطعيم وإجراءات الإغلاق والقيود المفروضة لكبح تفشي الوباء.

وقالت هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة إنها سجلت، اليوم الجمعة، 236 وفاة جديدة بالفيروس. وهو عدد منخفض نسبياً.