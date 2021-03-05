اعتقال مسلح قرب مدرسة في جنوب فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلا يحمل سكينا بالقرب من مدرسة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وقال مدير الشرطة فريدريك كامييري لصحيفة "لا بروفانس" إن الطلاب لاحظوا الرجل (60 عاما) في الصباح.

وذكر كامييري أن المشتبه به نزل من سيارة وهو مسلح بسكين، وذهب إلى متجر بقالة قريب.

بعد ذلك، اعتقل من طرف الشرطة التي تم استدعاؤها إلى المكان.

وأضاف قائد الشرطة أن أحدا لم يصب، وأنه لا توجد معلومات حاليا وراء دوافع الرجل المحتملة.

من ناحيته، ذكر مكتب المدعي العام أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الرجل قد يكون مصابا بالفصام، ولا يخضع حاليا للعلاج، مشيرا إلى أنه لا يبدو أنه كان يريد ارتكاب جريمة.

ووفقا لتقارير أخرى، تغلب حراس أمن المدرسة على الرجل في البداية. ولم يتم السماح للطلاب بمغادرة المدرسة أثناء ذلك.