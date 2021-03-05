كورونا يتباطأ في أميركا ويتفشى مجدداً في أوروبا

سجلت الولايات المتحدة مؤشرات مشجعة على تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 بينما تشهد أوروبا انتشارا للوباء بقوة من جديد.

وبعد المستوى القياسي الذي بلغ 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة في الثامن من يناير الماضي، عاد عدد الإصابات إلى معدلات ما قبل أعياد نهاية السنة التي شهدت تنقلات كثيرة عبر البلاد وأدت إلى انتشار متزايد للفيروس.

وفي مؤشر آخر مشجع في البلد الأكثر تضررا بالجائحة بالأرقام المطلقة (أكثر من 520 ألف وفاة)، تراجعت بشكل ملحوظ أيضا معدلات الوفيات والاستشفاء الأسبوعية.

وباتت حملة التطعيم التي أطلقت في ديسمبر الماضي في الولايات المتحدة تتمتع بزخم كبير، مع اعتماد ثلاثة لقاحات هي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" وأخيرا "جونسون أند جونسون" الذي أعطيت أولى جرعاته الثلاثاء. وسيتجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح قريبا عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء الجائحة.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى الاستمرار بتوخي الحذر وانتقد رفع التدابير في بعض الولايات وهو قرار اعتبره المسؤولون الصحيون الرئيسيون على المستوى الفدرالي بأنه سابق لأوانه.

أما في أوروبا، فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 9 بالمئة الأسبوع الماضي ليتجاوز المليون حسب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يضم حوالى خمسين بلدا أوروبيا.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه أن "هذا الأمر ينهي تراجعا كان واعدا لعدد الإصابات الجديدة استمر ستة أسابيع، بينما سجل أكثر من نصف (دول) منطقتنا عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة".

ودعا الأوروبيين إلى "العودة إلى (المبادئ) الأساسية" لمكافحة الفيروس من خلال استخدام الأدوات المتاحة وتسريع وتيرة التطعيم. وقال "يجب علينا توسيع محفظتنا للقاحات".

وفي هذا الإطار، بدأت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الخميس، دراسة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي فيما أكدت موسكو أنها مستعدة لتوفيره لخمسين مليون أوروبي اعتبارا من يونيو المقبل.

في الوقت الحالي، يُسمح باستخدام ثلاث لقاحات في الاتحاد الأوروبي هي لقاحات "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" و"أكسفورد-أسترازينيكا". وتقدمت شركة "جونسون أند جونسون" بطلب ترخيص للقاحها وبدأت عملية مراجعة لقاحي "نوفافاكس" و"كيورفاك".