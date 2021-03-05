البابا فرنسيس يصل إلى بغداد في زيارة تاريخية

وصل البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم الجمعة في مستهل زيارة تاريخية للعراق، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

وكان باستقباله بمطار بغداد الدولي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤولين.

وتعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد وستشمل خمسة محافظات عراقية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.