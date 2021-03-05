كورونا يستعر في أوروبا بحصيلة قياسية

زادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 9 % الأسبوع الماضي لتتجاوز المليون حالة في أوروبا على ما أفاد الفرع الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الذي يضم حوالي خمسين بلداً أوروبياً وصولاً إلى آسيا الوسطى.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه أن "هذا الأمر يضع حداً لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ ستة أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف دول منطقتنا عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة".

واعتبر أن الأوروبيين يجب أن "يعودوا إلى المبادئ الأساسية" لمكافحة الفيروس والنسخ المتحوّرة منه، من خلال استخدام الأدوات المتاحة وتسريع وتيرة التلقيح.

واعلن مختبر "كيورفاك" الألماني أنه وقع اتفاقاً مع شركة نوفارتيس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية لكي تشارك اعتباراً من 2021 في انتاج لقاحه.

وتنوي شركة نوفارتيس بدء إنتاج هذا اللقاح، الذي لا يزال ينتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، "خلال الفصل الثاني من العام 2021"، بحسب ما جاء في بيان.

في الوقت الحالي، يُسمح باستخدام ثلاث لقاحات في الاتحاد الأوروبي هي لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا. وتقدمت شركة جونسون أند جونسون بطلب ترخيص للقاحها.

من جهتها، تعتزم خمس دول من بينها بريطانيا وسويسرا وكندا، المصادقة من خلال آلية معجّلة على الجيل الجديد من اللقاحات المضادة للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، بحسب توصية كشف عنها الخميس تحالف يضمّ وكالاتها الناظمة.

وأعطت ألمانيا والسويد، بعد فرنسا، الخميس الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أسترازينيكا/أكسفورد للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين.

وتأمل برلين بذلك تسريع حملتها الوطنية للتلقيح التي أثارت انتقادات كثيرة لبطئها، فيما وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء على تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وفي إيطاليا أيضاً أعلنت الحكومة الخميس إرجاء سلسلة من الانتخابات المحلية ومن بينها انتخاب رؤساء بلديات مدن كبرى مثل روما وميلانو ونابولي وتورينو وبولونيا كانت مقررة قبل حلول الصيف بسبب استمرار انتشار الوباء.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقلّ عن 2,56 مليون شخص في العالم منذ ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الخميس.