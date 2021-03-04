هزة أرضية جديدة تضرب اليونان

ضربت هزّة أرضية جديدة بقوة 5,9 درجات وسط اليونان مساء الخميس، وفق المرصد اليوناني للزلازل.

تأتي الهزة بعد زلزال أول بقوة 6,3 درجات ضرب المنطقة نفسها الأربعاء.

ولم تفد السلطات على الفور بسقوط ضحايا. ووقعت هزة الخميس قرب منطقة لاريسا، الواقعة على بعد 250 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة أثينا حيث أوقعت هزة أرضية الأربعاء 11 جريحا أحدهم في حالة حرجة.

وأدت الهزة إلى أضرار مادية في نحو مئة مبنى وسببت حالة هلع لدى السكان.