«الجامعة العربية» تؤكد ضرورة وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين

القاهرة (وكالات)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة أنحاء اليمن. وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط مع وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، والمحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.

وأوضح أبو الغيط أن وقف العمليات العسكرية باليمن من شأنه أن يمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقاً للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية لموقف الحكومة اليمنية، ومساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية.