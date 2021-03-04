السعودية تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب".

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.