الأردن يفتتح قنصلية عامة بمدينة «العيون» المغربية

الرباط (وكالات)

افتتح الأردن أمس، قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية كبرى أقاليم الصحراء المغربية، لتكون بذلك ثالث دولة عربية تفتح قنصلية لها بالمدينة بعد الإمارات والبحرين.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية «ماب» أن عملية الافتتاح تمت بإشراف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بحضور وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق، عبر فيه عن حرص بلاده على فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية.

يذكر أن عدداً من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة بادرت في الأشهر الأخيرة إلى فتح قنصليات لها بأقاليم الصحراء المغربية بلغت حتى الآن 19 قنصلية في مسعى لدعم السيادة المغربية على هذه الأقاليم.