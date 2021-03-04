مريم المهدي لـ«»: نتمسك بالوساطة الرباعية لسد النهضة

الخرطوم (الاتحاد)

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان أن السودان يتمسك بالوساطة الرباعية في قضية سد النهضة، التي تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضافت المهدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن مضي إثيوبيا في الملء الثاني للسد دون اتفاق مع السودان ومصر سيكون خطراً كبيراً، وكشفت عن تحرك سوداني دبلوماسي كبير من أجل إطلاع الأشقاء في الدول الأفريقية والعالم على حقائق وأبعاد وتداعيات الموقف الإثيوبي حيال مفاوضات سد النهضة، وما يشكله ذلك من خطر كبير وتهديد للأمن القومي السوداني وحياة ملايين السودانيين.