9 قتلى و4 جرحى بتحطم مروحية عسكرية في تركيا

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس. عن سقوط قتلى وجرحى جراء تحطم مروحية عسكرية في شرق البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع «Cougar» بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز «CN-235». تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث 9 قتلى و4 جرحى.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حالياً من أجل نقل المصابين إلى المستشفى. ولم يكشف البيان معلومات عن سبب الحادث.