الكويت تفرض حظر تجول لكبح إصابات قياسية بكورونا

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى الثامن من أبريل، بعد تسجيل زيادة قايسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ويشمل القرار، الذي أعلنه المتحدث باسم الحكومة الكويتية عبر التلفزيون الرسمي، إغلاق المتنزهات أيضاً.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية أعلن، في وقت سابق اليوم، زيادة قياسية في الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بلغت 1716 حالة.

كان عدد الإصابات قد تراجع دون 300 يومياً في أواخر العام الماضي بعدما ارتفع في مايو إلى حوالي 1100.

وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196 ألفاً و497.

كما رصدت الوزارة، اليوم، ثماني وفيات جديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19. وهو ما يرفع مجموع الوفيات جراء الوباء إلى 1105.

وتواصل الكويت حملة التطعيم العامة التي أطلقتها ضد الفيروس منذ أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة أن الدفعة السابعة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد للفيروس ستصل البلاد بداية الأسبوع المقبل.



