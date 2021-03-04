المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

مدد المغرب، اليوم الخميس، شهراً إضافياً حتى 10 أبريل المقبل، العمل بحالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأفادت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، أنها صادقت على مرسوم بتمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مرتقباً انتهاؤها في 10 مارس، وذلك «حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19».

وأشارت الحكومة، في نفس الوقت، إلى «الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية (...) في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب».

يأتي ذلك بينما تتواصل الحملة العامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الحملة، التي انطلقت أواخر يناير اعتماداً على لقاحي «أسترازينكا» و«سينوفارم»، عن تطعيم أكثر من 3,7 مليون شخص، بينهم أكثر من 360 ألفاً تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت أمس الأربعاء.

ويقارب مجموع المصابين بالوباء 885 ألفاً، توفي منهم 8653 منذ ظهور الفيروس في المغرب قبل عام.

كذلك مددت السلطات، الاثنين، لأسبوعين إضافيين حظر التجول، المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00، في كل أنحاء البلاد منذ أواخر العام الماضي. يضاف إلى ذلك حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

تطمح حملة التطعيم المجانية إلى تلقيح 80 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم نحو 35 مليوناً.

وحصل المغرب، حتى الآن، على 6 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينكا» ومليون جرعة من لقاح «سينوفارم»، بينما أعلنت الحكومة نهاية العام أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين.