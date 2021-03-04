روسيا تسجل 11385 إصابة جديدة بـ«كورونا» و475 وفاة

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 11385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 2150 حالة في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و290135.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 475 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 87823.