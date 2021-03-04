لمّحت ميغن ماركل في مقابلة عرضت شبكة «سي بي اس» الأميركي مقاطع منها مساء الأربعاء، إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى «ترويج الأكاذيب» عنها وعن زوجها الأمير هاري.
وقالت ماركل: «لا أدري كيف يمكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة إذا كانت المؤسسة تؤدي دوراً نشطاً في ترويج الأكاذيب عنا». 

 
 