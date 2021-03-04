زوجة الأمير هاري تهاجم قصر باكنجهام

لمّحت ميغن ماركل في مقابلة عرضت شبكة «سي بي اس» الأميركي مقاطع منها مساء الأربعاء، إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى «ترويج الأكاذيب» عنها وعن زوجها الأمير هاري.

وقالت ماركل: «لا أدري كيف يمكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة إذا كانت المؤسسة تؤدي دوراً نشطاً في ترويج الأكاذيب عنا».





