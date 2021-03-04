أمير الكويت يتوجه إلى أميركا لإجراء فحوص طبية «معتادة»

توجه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمير كية لإجراء الفحوص الطبية المعتادة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عبر «تويتر»، «حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة».