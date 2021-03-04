السعودية تدمر صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون تجاه المملكة

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح اليوم «الخميس» من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه «جازان»، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وقال المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وإن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.