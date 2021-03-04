تفاصيل جديدة عن طاعن السويديين الـ7!

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، هوية منفذ عملية الطعن بسكين التي جرت في مجدينة فيتلاندا جنوب السويد مساء أمس الثلاثاء.

ووصفت الشرطة السويدية عملية الطعن بسكين، بأنها جريمة إرهابية محتملة.

وقال موقع «العربية نت»: إن الشاب الذي طعن 7 أشخاص بعد ظهر أمس في بلدة Vetlanda البعيدة في الجنوب السويدي، 274 كيلومتراً عن العاصمة استوكهوم، أفغاني عمره 22 عاماً، ومعروف للشرطة بتعاطيه المخدرات.

وأضاف أنه لا يبدو أن دافعه إرهابي، بل «محاولة قتل» باعتبار أن سجله لدى الشرطة يتضمن اشتباهها بارتكابه محاولات قتل سابقة، لكنها لم تستبعد الدافع الإرهابي كلياً.

أما الذين طعنهم، فذكرت صحيفة Expressen الشهيرة، أن 3 منهم أصيبوا بطعن خطر، واثنين ببسيط، واثنين آخرين بطفيف، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضافت أن الشاب يقيم وحيداً منذ 2018 بالبلدة البالغ سكانها 13 ألفاً، إلا أن نوعية إقامته غير معروفة بعد، مع الترجيح بأنه وصل إلى السويد طالباً اللجوء.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة السويدية لم تفرج عن اسم وصورة الشاب الذي ليس معروفاً إذا كان طعنه للسبعة عشوائياً، أم اختياراً منه لهم.