الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية

القاهرة (وام)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وانعقد الاجتماع أمس، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبمشاركة أعضاء اللجنة من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.



الإمارات تشارك باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية

شارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي انعقد أمس، على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتضم اللجنة الوزارية كلاً من: مصر «رئيساً»، ودولة الإمارات والعراق والبحرين والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقد ناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.