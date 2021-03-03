السعودية تؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك

القاهرة (الاتحاد)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، إن السعودية تؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف بن فرحان: «نؤكد موقفنا الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام». وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة.

كما شدد على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، مضيفاً: «نثمن الموقف العربي الموحد من تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب، ونواصل مساعينا الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني».

وعن الأزمة الليبية، أكد بن فرحان على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، قائلاً: «نحذر من التدخلات الإقليمية، ونتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبي».

وعن العراق، قال وزير الخارجية السعودي «نعم لعراق بعيد عن التدخلات في شؤونه السيادية».