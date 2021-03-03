«الجامعة» تمنح محمد بن سلمان درع «العمل التنموي العربي»

القاهرة (الاتحاد)

منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية، «درع العمل التنموي العربي» عام 2021 تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

تسلّم الدرع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

يذكر أن «درع العمل التنموي العربي» جائزةٌ سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب، والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.