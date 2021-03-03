قطر تدعو المجتمع الدولي لدعم عملية السلام

القاهرة (الاتحاد)

دعا الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، المجتمع الدولي إلى السعي لدعم عملية السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وناشد وزير الخارجية القطري خلال ترؤسه الدورة 155 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي إيجاد حل للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في سوريا، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ونوه محمد بن عبدالرحمن إلى أن قطر تشدد على موقفها الثابت بأهمية الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الحرب هناك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثمناً «بيان العلا» الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة الذي أنهى الأزمة الخليجية. وأشار وزير الخارجية القطري إلى التهديدات الجسيمة التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي أدت إلى نزوح الملايين لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا مما يستوجب مضاعفة العمل العربي المشترك ووضع خطط للأمن الجماعي.