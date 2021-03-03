اليمن: شعبنا يتصدى للعدوان الإيراني على المنطقة العربية

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن الشعب اليمني وهو يواصل كفاحه ومقاومته للعواقب والآثار الكارثية التي نتجت عن انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابي على السلطة الشرعية وعلى توافق القوى السياسية اليمنية، إنما يكافح ويقاوم في الجبهة الأمامية لصد العدوان على الأمن القومي العربي من خلال تصديه لمؤامرة النظام الإيراني في اليمن والوطن العربي بأكمله.

وأشار وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها أمس، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاعتيادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن الحكومة تواصل وبدعم من التحالف، ومن كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم، سعيها إلى إنهاء الانقلاب الحوثي وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ولفت بن مبارك، إلى أن الحكومة اليمنية رحبت بكل المبادرات الداعية للسلام بما فيها إعلان الإدارة الأميركية نيتها تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية السياسية في اليمن.

وقال: «وكما عبرنا على الدوام، فإننا ندعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الدولية».

وأضاف: «إننا إذ ننشد السلام ونعمل من أجل تحقيقه ومن أجل إعلاء المصالح العليا لشعبنا وتحقيق إرادته الحرة في أن يعيش في أمن واستقرار ورخاء وعزة وكرامة، تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وانتهاكاتها اليومية وتقويض جهود السلام، بما في ذلك من خلال التهرب من تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ونقضها للاتفاقات، وتحويلها لجميع مبادرات السلام والتهدئة إلى مغامرات جديدة للاقتتال والحرب».