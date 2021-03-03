5 وفيات و163 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنها أحصت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

بذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و593.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، أنه جرى رصد 5 وفيات جديدة. وهو الأمر الذي يرفع مجموع الوفيات جراء الفيروس إلى 2996.

وبدأت الجزائر، خلال الشهر الماضي، حملة عامة للتطعيم ضد فيروس كورونا.