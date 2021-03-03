8 جرحى بعملية طعن في السويد

أصيب ثمانية أشخاص بجروح إثر هجوم بسلاح أبيض، مساء اليوم الثلاثاء، في جنوب السويد.

ووصفت الشرطة عملية الطعن بسكين، التي جرت في مجدينة فيتلاندا، بأنها جريمة إرهابية محتملة.

وأصيب الجرحى عندما هاجمهم رجل بسكين واحتجز لاحقاً من قبل الشرطة.

ووصف المشتبه به من قبل الشرطة بأنه شاب في العشرين من العمر. ولم تتضح طبيعة الجراح التي أصيب بها وهو يتلقى العلاج في مستشفى تحت مراقبة الشرطة.

صنفت الجريمة في البداية على أنها محاولة قتل. لكنها صنفت لاحقاً على أنها عملية يشتبه بأنها ذات دوافع إرهابية.