فرنسا تحل جماعة يمينية متطرفة تحرض على الكراهية والعنف

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، حل مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة.

وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر، أنه تم حل المجموعة لأنها "تحرض على التمييز والكراهية والعنف".

وقال دارمانان، في مرسوم الحل "يجب النظر إلى هذه المجموعة وبعض ناشطيها على أنهم يحرضون على التمييز أو العنف حيال الأفراد بسبب أصولهم أو عرقهم أو ديانتهم"، مضيفاً أنه "وفقاً لتركيبتها وتنظيمها العسكري، يمكن اعتبارها ميليشيات خاصة".

كان الوزير أطلق هذا الإجراء منتصف شهر فبراير الماضي وأمهل المنظمة عشرة أيام للرد على القرار.

يشير مرسوم الحل إلى وجود "روابط (تربط المجموعة) مع جماعات من اليمين المتطرف تتلقى منها المجموعة دعماً لوجستياً ومدافعة عن إيديولوجية تدعو إلى التمييز والعنف والكراهية باسم نظريات عنصرية أو تؤمن بالتفوق".