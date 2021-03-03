الجزائر تحبط محاولة تفجير إرهابي في العاصمة

أحبطت أجهزة أمن الجزائر محاولة تفجير إرهابي باستخدام قنبلة في عملية إجرامية كانت تستهدف العاصمة الجزائرية.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، "تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني (...) من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة".

وأضاف البيان أنّه "تبين، بعد التحقيقات، أن أحد الموقوفين (...) قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".

وأوضحت الوزارة أن "هذه القنبلة والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، أمس الثلاثاء، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي".

وكان الجيش أعلن مقتل ستة إرهابيين في تيبازة بداية يناير الماضي خلال اشتباك أودى بحياة ثلاثة جنود.