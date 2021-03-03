تحسن الحالة الصحية لزوج ملكة بريطانيا

أعلنت كاميلا زوجة الأمير تشارلز أن الحالة الصحية للأمير فيليب (99 عاماً)، زوج ملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا «تتحسن بشكل طفيف».

كان الأمير فيليب أدخل المستشفى قبل أسبوعين.

وأضافت كاميلا دوقة كورنوال، خلال زيارة لأحد مراكز التطعيم في لندن، «يتألم في بعض الأحيان»، مضيفة «نحن نحتفظ بالأمل».

وأوضح قصر باكينغهام، في بيان الاثنين، أن «دوق إدنبره نُقل اليوم من مستشفى الملك إدوارد السابع إلى مستشفى القديس برثولماوس حيث سيستكمل الأطباء معالجته من التهاب، ولإخضاعه لفحوص ومراقبة بسبب مشكلات مشخصة سابقا في القلب».

كان الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية أدخل المستشفى «احترازيا» في 16 فبراير الماضي بسبب وعكة صحية. وأعلن قصر باكينغهام، بعد بضعة أيام، أن إدخاله المستشفى ناجم عن إصابته بالتهاب لم تكشف تفاصيله.

وقد زاره ابنه الأمير تشارلز وريث العرش، في المستشفى. كما أكد حفيده الأمير وليام، الأسبوع الماضي، أن دوق ادنبره في وضع صحي جيد وأن أطباءه يتابعون وضعه عن كثب.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

وفي يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى، حيث أمضى ليلتين إثر «التهاب متصل بمرض تم تشخيصه سابقا». وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018.

وفي يناير 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته بسيارة أخرى لدى الخروج من «ساندرينغهام» ما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية ديسمبر من العام نفسه، أدخل مستشفى «إدوارد السابع» حيث أمضى أربع ليال «تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا»، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.

وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المئة يوم 10 يونيو المقبل.