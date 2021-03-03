«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقاً في أحداث بالأراضي الفلسطينية

أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا، في بيان «اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين».

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير الماضي باختصاصها في نظر القضية.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وأضافت "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابعت قائلة "سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية".