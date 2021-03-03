فلسطين تسجل 2017 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، عن تسجيل 15 وفاة و2017 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1152 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة الفلسطينية أن هناك 119 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.