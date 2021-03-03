أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة جديدة

وافق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.