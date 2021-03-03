قصة فوز طبيب مصري بجائزة عالمية!

فاز طبيب مصري بجائزة التميز في استئصال وزراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية، نظراً لإسهاماته في إنقاذ حياة عشرات المرضى منذ انضمامه إلى جامعة إدنبرة العريقة.

وقال الطبيب أحمد الشوادفي شريف في تصريح لموقع «سكاي نيوز»: «بالطبع سعيد بهذا التقدير، وأعتقد أنه نتاج احتكاكي مع أساتذة كبار في المنوفية، اكتسبت منهم خبرة واسعة، وأيضاً عملي مع البروفيسور الياباني كويتشي تاناكا، أول من قام بزراعة الأعضاء بمصر داخل معهد الكبد».

وأضاف: «نبدأ عداً تنازلياً عقب توقف ضخ الدماء إلى الأعضاء، لكل عضو فترة محددة قبل انتهاء صلاحيته، القلب والرئتين لابد نقلهما قبل انقضاء 4 ساعات، الكبد والبنكرياس 12 ساعة، والكلى 24 ساعة».

وأوضح: «حتى الآن أجريت نحو 190 عملية استئصال وزراعة أعضاء، وساهمت في تدريب عدد من الأطباء على إتمام تلك الجراحات الدقيقة وكيفية تنفيذها من دون وقوع أخطاء، نقل الأعضاء سليمة من المتبرع إلى المريض أمر حتمي».

وقال الشوادفي: «مررت بحالات صعبة خلال التعامل مع حالات الوفاة لصغار السن، رؤية الأطفال في هذا الوضع مؤرق وعاطفي للغاية، حضرت 4 جراحات لهم وبدا التأثر واضحاً على الفريق الطبي».

ويضيف: «الأمر يحتاج إلى دعم نفسي كبير للمرور بتلك المسألة، أقوم بتذكير فريقي بأننا نقوم بدورنا لمساعدة طفل آخر ستتحول حياته إلى الأفضل بعد حصوله على الأعضاء التي قمنا باستئصالها من المتوفى».

ويكشف الطبيب المصري عن استخدام الفريق الطبي بإدنبرة لآلات حديثة أثناء إجراء عمليات الاستئصال تساعدهم على ضخ الدماء إلى أعضاء جسد الراحلين بعد توقف القلب لمدة ساعتين، يمنحهم ذلك مساعدة هائلة في تحسين نتائج زراعة الكبد والكلى والبنكرياس.

ويعتقد الشوادفي أن رؤية المرضى بعد شفائهم، أو استلام رسائل شكر منهم أو ذوي المتبرعين، هي أفضل لحظات الأفضل بمجال استئصال وزراعة الأعضاء، يشعر حينها بقيمة ما يقدمه رفقة زملائه في الفريق الطبي وضرورة استكمال أبحاثه ودراساته لنشر التجربة في أنحاء العالم.

وأضاف شريف (36 عاماً) أن «معهد الكبد أشبه بمنارة في مصر والشرق الأوسط بمجال زراعة الكبد، رغم صعوبة المجال قادني شغفي للانضمام إلى المكان، تعلمت بداخله الكثير وانتظمت في أداء واجبي حتى سافرت إلى بريطانيا، هناك اكتشفت عالماً جديداً».

تجدر الإشارة إلى أن الشوادفي (36 عاماً) ذهب إلى بريطانيا في مهمات تدريبية وعلمية بجامعة إدنبرة، قبل استقراره فيها ليصبح عضواً في الفريق الطبي لاستئصال وزراعة الأعضاء.



